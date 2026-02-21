“ ‘İki devletli çözümü savunuyorsa açıkça söylesin’ ifadeleri diplomatik samimiyetten uzak”
Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik “iki devletli çözümü savunuyorsa açıkça söylesin” ifadelerine sert tepki gösterdi.
A+A-
Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik “iki devletli çözümü savunuyorsa açıkça söylesin” ifadelerine sert tepki gösterdi.
Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Frederick University’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik sözlerini eleştirdi.
Üstel, Hristodulidis’in Erhürman için kullandığı “iki devletli çözümü savunuyorsa açıkça söylesin” şeklindeki ifadelerin diplomatik samimiyetten uzak olduğunu savundu.
Bu tür açıklamaların iç kamuoyuna yönelik siyasi bir manevra olduğunu ileri süren Üstel, söz konusu söylemlerin çözüm sürecine katkı sağlamadığını öne sürdü.
Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman, Nikos Hristodulidis, Ünal Üstel