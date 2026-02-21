"Ülke kurumlarının peşkeş çekilmesine karşı mücadelemiz sürecek"

Hür-İş Federasyonu, 120 milyon dolarlık Fiber Optik Protokolü’nün ülkenin iletişim altyapısının kamusal niteliğini zedeleyeceği yönündeki ciddi endişelerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin kamu yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Federasyon, UBP-DP-YDP Hükûmeti tarafından yürürlüğe konulmak istenen protokolün iletişim altyapısının geleceği ve kamusal denetimi açısından olumsuz düzenlemeler içerdiği kanaatinde olduklarını belirtti. Açıklamada, stratejik öneme sahip telekomünikasyon altyapısının kamu yararı doğrultusunda şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetilmesi gerektiği ifade edilerek, ülke kurumlarının “peşkeş çekilmesine” karşı çıkıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede sendika, alınan karar doğrultusunda 23 Şubat Pazartesi günü Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde grev uygulanacağını duyurdu.