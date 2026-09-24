“Zanlının cinayeti işlediği gün kanında uyuşturucu madde tespit edildi”

Serap ŞAHİN

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer’i öldüren S.A.T.’nin, cinayetin işlendiği gün alınan kan örneğinde hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. Polis, zanlıya 5 Eylül’de Mağusa’da “kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasının da getirildiğini açıkladı.

Bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan S.A.T.’nin, ileride yargılanmak üzere üç ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderilmesine emir verildi.

Mahkemede soruşturmanın detaylarını aktaran polis, “Adam öldürme” suçuyla itham edilen zanlının, 12 Eylül günü saat 18.00 sıralarında eşi Rukiye Tunçer ile kullanımındaki araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiğini hatırlattı. Polis, yolculuk sırasında aralarında tartışma çıktığının zanlının beyanı olduğunu belirtti.

Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkan aracın yaklaşık 110 metre tarlada ilerlediğini anlatan polis, ardından zanlının araçta bulunan spiral iş aletiyle Rukiye Tunçer’in başına defalarca vurarak ölümüne neden olduğunu söyledi.

Otopsi raporu: Beyin kanaması ve beyin doku hasarı

Polis, Rukiye Tunçer’in otopsi raporunun hazırlandığını, kesin ölüm nedeninin “beyin kanaması ve beyin doku hasarı” olarak belirlendiğini açıkladı.

Cinayetin işlendiği gün zanlıdan alınan kan örneğine ilişkin incelemenin 22 Eylül’de sonuçlandığını kaydeden polis, zanlının kanında hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

“Cezai ehliyeti tam”

Polis ayrıca, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilen zanlının cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Zanlının avukatı ise cinayetin ani bir öfkeyle işlendiği yönünde beyanda bulundu. Mahkeme, zanlının ileride yargılanmak üzere üç ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderilmesine karar verdi.