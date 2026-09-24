Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği'nde bulunan sendika odasında santrallerin üretimi ve üretim maliyetleri hakkında basın açıklaması yaptı.

İlk sözü alan teknecik personeli Enver Enveroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kötü şartlarda üretim yapıyoruz. Derdimizi anlatmak bu kadar zor olmamalı."

Ardından El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, hükümete yönelik eleştiriler yöneltildi, rakamlar paylaşıldı.

Yine açıklamada, "Rakam oyunlarını bırakın, makinelerle cevap verin" ifadeleri yer aldı.