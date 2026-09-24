Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen CTP heyeti, okulun ihtiyaçlarını ve eğitimde yaşanan sorunları yerinde dinledi. Görüşmede, okulların fiziki koşulları, öğretmen ve personel ihtiyaçları ile tam gün eğitime geçiş sürecinde yapılması gereken hazırlıklar ele alındı. Burada konuşma yapan İncirli, “Eğitimin ‘birlikte yönetildiği’ bir mekanizma inşa edeceğiz. Bu nedenle de Damla Soyalp ile Gönyeli Belediyesi’ni geri almayı çok önemsiyoruz” dedi.

CTP heyetinde, Genel Başkan Sıla Usar İncirli’nin yanında Milletvekilleri, Sami Özuslu, Devrim Barçın ile Ürün Solyalı, CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, MYK üyeleri ve Lefkoşa İlçe ile Gönyeli Ocak Örgütü üyeleri yer aldı.

İncirli: Tam gün eğitim, öğretmenin mesaisinin ya da okul saatlerinin uzatılması değildir

Ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin tam gün eğitim anlayışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İncirli, “Bizim ortaya koyduğumuz tam gün eğitim anlayışı; öğretmenin mesaisinin ya da okul saatlerinin uzatılması değil, okulu öğrencilerin sosyal gelişiminin, yaşam becerilerinin, sanat ve sporun eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesidir” dedi. İncirli, “Kaliteli kamusal eğitim için rasyonel yatırımlar yapıldığı, sendikalar, uzmanlar, okul temsilcileri ve yerel yönetimlerin dahil olduğu teknik/izleme kurulları ile eğitimin ‘birlikte yönetildiği’ bir mekanizma inşa edeceğiz. Bu nedenle de Damla Soyalp ile Gönyeli Belediyesi’ni geri almayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tam gün eğitime geçiş, bütünlüklü bir planlama ve kademeli bir yapılanmayla 5 yıllık bir süreç sonunda olacak”

Tam gün eğitime geçiş süreciyle ilgili de görüşlerini paylaşan İncirli, “Eğitimin tam güne yayılması, bütünlüklü bir planlama ve kademeli bir yapılanmayla 5 yıllık bir süreç sonunda olacak. Bu sürecin ilk yılı; öğrencilerin beslenmesinden, serbest oyun alanlarına, okulların tüm altyapılarının yine kademeli olarak tamamlanması, ortaya çıkacak öğretmen, rehberlik ve özel eğitim uzmanı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde giderilmesi, okullarda uygulanacak faaliyet ve müfredatların hazırlanmasını kapsayacak. Ardından okul öncesinden başlanarak, kademeli ve pilot uygulamalı geçişle 5 yıllık sürecin sonunda sistem, tam gün eğitime ulaşmış olacak” dedi.

Soyalp: Kent büyürken çocuklarımızın eğitim göreceği alanları da aynı hızla planlamak zorundayız

CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp da yaptığı konuşmada, bölgedeki hızlı nüfus artışının eğitim altyapısına yönelik ihtiyacı da büyüttüğüne dikkat çekti ve Gönyeli-Alayköy’de yeni okul yapımının artık elzem hale geldiğini söyledi. Soyalp, belediyelerin eğitim alanındaki sorumluluğunun yalnızca yasal yükümlülüklerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, CTP yönetimindeki bir Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin yeni okul yapımı konusunda elini taşın altına koyacağını belirtti. CTP’li belediyelerin bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmaların kendileri için önemli bir örnek oluşturduğunu belirten Soyalp, “Gönyeli-Alayköy’ün nüfusu artıyor, kentimiz büyüyor. Kent büyürken çocuklarımızın eğitim göreceği alanları da aynı hızla planlamak zorundayız. 800 öğrencinin aynı okulda eğitim görmesi, artık üzerinde düşünülmesi gereken çok ciddi bir meseledir. Çocuklarımızın daha nitelikli, öğretmenlerimizin daha sağlıklı koşullarda çalışabileceği eğitim ortamlarına ihtiyacımız var” dedi.

“Çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırım da kent yönetiminin sorumluluğudur”

Soyalp, eğitim yatırımlarının merkezi hükümet, belediye ve ilgili tüm paydaşların iş birliğiyle ele alınması gerektiğini belirterek şu şekilde konuştu;

"Çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırım da kent yönetiminin sorumluluğudur. Merkezi hükümetin eğitim alanındaki politikaları ve yatırımları doğrultusunda üzerimize düşen altyapı çalışmalarını yapmaya, gereken desteği vermeye hazır olacağız. Çünkü daha iyi bir kent, ancak çocuklarımızın daha iyi eğitim aldığı bir kent olabilir” dedi.