Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın CTP’li belediyelere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Berova’ya yönelik “başarısız bir bakanlık dönemi geçirdiği” değerlendirmesinde bulunan Şenkul, bunun siyasi bir yorum olmadığını belirterek, “Konu maliye ise kılavuzumuz verilerdir” dedi.

Berova’nın göreve geldiği dönemde borcun sıfır olduğunu vurgulayan Şenkul, bugün devlet borcunun 30 milyar TL’nin üzerine çıktığını, bu rakama piyasaya ve belediyelere olan borçların dahil olmadığını ileri sürdü.

Şenkul, “Özdemir Bey’i severim ama bu onun başarısız bir bakanlık dönemi geçirdiği gerçeğini değiştirmez” ifadelerini kullandı.

“CTP’li belediyelerin verileri şeffaf”

Berova’nın kendisine “çamur atılmasından” şikâyet ederken CTP’li belediyelere yönelik aynı dili kullanmasını eleştiren Şenkul, Girne Belediyesi’nin mali ve personel bilgilerinin şeffaf olduğunu söyledi.

Şenkul, belediye ve şirket çalışanlarına ilişkin bilgilerin meclis üyeleriyle dönemsel olarak paylaşıldığını belirterek, tartışmaların kamuoyunun da bilgi sahibi olacağı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Girne Belediyesi’nin nüfusuna göre çalıştırması gereken işçi sayısının yaklaşık 1200 olduğunu belirten Şenkul, belediyede yeni kadrolanan 60 kişiyle birlikte yaklaşık 300 kadrolu işçi bulunduğunu kaydetti.

Belpaz şirketinde göreve geldiklerinde 277 kişinin çalıştığını, bugün bu sayının yaklaşık 360’a ulaştığını aktaran Şenkul, yeni kurulan Gir-Bel şirketinde ise yaklaşık 25 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Şenkul, belediye ve şirketlerdeki toplam çalışan sayısının yaklaşık 680-690 olduğunu, bunun ise olması gereken 1200 kişinin oldukça altında bulunduğunu belirtti.

“Maaş ödemeleri bütçenin yüzde 30’unun altında”

Girne Belediyesi’nin kadrolu çalışanlara yaptığı maaş ödemelerinin bütçenin yüzde 30’unun altında olduğunu söyleyen Şenkul, şirketlerden alınan hizmet ödemeleri de eklendiğinde toplam oranın yüzde 40-42 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Bu oranın yasal sınırın oldukça altında olduğunu kaydeden Şenkul, bütçenin yaklaşık yarısının göreve geldikleri günden bu yana kent yatırımlarına ayrıldığını ve bundan taviz vermediklerini belirtti.

Şenkul, “Eksik kadro sayılarına rağmen çalışanlarımızın büyük özverisiyle kentimize eksiksiz hizmet verdik” dedi.

“Girne Belediyesi’nin borcu yok”

Yaptıkları yatırımlara rağmen Girne Belediyesi’nin toplamda borcu bulunmadığını savunan Şenkul, belediyenin bankada yaklaşık 10 büyük proje gerçekleştirebilecek miktarda parası olduğunu söyledi.

Şenkul ayrıca Maliye Bakanlığı’ndan 170 milyon TL’nin üzerinde alacakları bulunduğunu ve bu bakiyenin her geçen gün arttığını belirtti.

Açıklamasının sonunda Berova’ya yönelik eleştirisini sürdüren Şenkul, “Bu ülkede doğru insanların da yanlış insanlar kadar konuşması zorunludur” dedi.

Şenkul, açıklamasını “Bazıları aynaya bakamadığı için kralın çıplak olduğunu görememektedir” ifadeleriyle tamamladı.