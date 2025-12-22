“Zanlı hırsızlık yapmadığını, olay saatlerinde bira içmeye gittiğini savundu”

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina açma ve sirkat” suçundan tutuklanan H.P. mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Erkan Yılmaz, olguları mahkemeye aktardı.

Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde saat 05.35 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde, işletmeciliğini A.S.’nin yaptığı kaporta ve boya işletmesine kimliği meçhul şahısların otomatik kapıyı hasar vermeden elektronik fişinden açarak girdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların ofis içerisindeki camdan mamul kilitsiz kapıyı açıp ofise girdiklerini, burada bulunan 34 bin TL nakit para, 99 bin TL ve 21 bin 500 TL meblağlı iki adet çek yaprağı, bir adet boş çek yaprağı ile 10 bin TL değerindeki çelik kasayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını ifade etti.

“Zanlı, bira içmeye gittiğini, hırsızlık yapmadığını söyledi”

Polis, 18.12.2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından incelenen kamera görüntülerinde zanlının elinde poşetle iş yeri civarına geldiğini, daha sonra çıktığını ve çöp kutusuna yönelerek, elindeki örtüyü atmaya çalıştığını ancak son anda vazgeçtiğini izlediklerini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada kameralarda görülen kıyafetlerin tespit edilerek, emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının eşini Güzelyurt’taki iş yerine bıraktığını, geri dönerken aracının arıza yaptığını, sanayi bölgesindeki iş yerine gittiğini, o görüntülerin oraya gittiği ana ait olduğunu, sirkat suçu işlemediğini öne sürdüğünü açıkladı.

Polis, yapılan incelemede zanlının Güzelyurt’a gitmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlının evinin yakınlarındaki boş araziye girip çıktığının görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu yerde yapılan aramada çalınan kasanın üzerinde taşlarla örtülü bir şekilde tespit edildiğini, ayrıca bir adet çekin de bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının 2024 yılında işlediği kadına şiddet suçundan teminatlı olduğunu belirti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kasanın bulunduğu yerin evinde yakın bir alan olduğunu, oraya bira içmeye gittiğini, hırsızlık yapmadığını söyledi. Zanlı, Güzelyurt’a gitmediğine dair polisin beyanı ile ilgili de bölgeleri karıştırdığını, gittiği yerin Güzelyurt olduğunu sandığını iddia etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.