Zam indirimleri yasallaşmadı

Hükümetin elektrik ve alkole dair aldığı “zam indirimi” kararları Resmi Gazete’de hala yayınlanmadı, yasallaşmadı.

Bakanlar Kurulu, 5 Nisan Salı günü, halkın tepkisi sonucunda elektrik ve alkolde yapılan zamlarda geri adım atarak zam indirimine gitmişti.

Alkolde FİF indirilmiş, elektrikte ise zamlar azaltılarak yeni tarife paylaşılmıştı. Aradan üç gün geçmesine ve 3 farklı Resmi Gazete yayınlanmasına rağmen, alınan bu kararlar henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların yasallaşması için Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.