Yurttaştan elektrik faturası isyanı

Elektrik birim fiyatlarına Haziran ayı başında gelen yüzde 13’lük zam, sıcaklarla birleşti; geçtiğimiz ay üç haneli rakamlar ödeyen yurttaşın elektrik faturaları bu ay 4 haneye yükseldi, sosyal medyada isyan başladı.

Mayıs ayı elektrik faturası 700 – 800 bandında gelen vatandaşın Haziran ayı fatura tutarı 2 bin TL’nin üzerine çıktı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Mayıs ve Haziran aylarına ait faturalarını paylaşan yurttaşlar, Haziran ayında uzun elektrik kesintileri olmasına rağmen faturaların bu denli yükselmesine tepki gösterdi.

Bir yurttaş, Haziran ayındaki elektrik kesintilerine işaret ederek şu yorumu yaptı: “750 lira gelen bir fatura nasıl 3100 TL gelir? Üstelik ayın yarısında elektrik yoktu!”

KIB-TEK’in mevcut yönetimi, AKSA ile imzalanan sözleşmenin ardından elektrik birim fiyatlarına zam uygulamaya başlamıştı.

Ocak, Mart ve Haziran aylarında, elektrik birim fiyatlarına toplamda yüzde 29,95 zam yapmıştı.

Kurum öte yandan bugün bir açıklama yaparak, Haziran 2024 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriğini perşembe günü keseceğini açıkladı.