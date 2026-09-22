YSK belediye meclisi ve ihtiyar heyeti üyelik sayılarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belediye meclislerinin çıkaracağı üye sayılarını belediyeler bazında, köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üyelik sayılarını ise ilçeler bazında belirledi.

YSK tarafından bugün yayımlanan ilanlara göre, belediye meclisi üye sayıları 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası ile 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası uyarınca saptandı.

Belediye meclisi üye sayıları

Buna göre Lefkoşa ilçesinde Lefkoşa Türk Belediyesi 26, Gönyeli-Alayköy Belediyesi 16, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 12 belediye meclisi üyesi çıkaracak.

Mağusa ilçesinde Gazimağusa Belediyesi 18, Mesarya Belediyesi 12, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 10, Yeniboğaziçi Belediyesi 10, Beyarmudu Belediyesi 8 ve Tatlısu Belediyesi 6 belediye meclisi üyesi çıkaracak.

Girne ilçesinde Girne Belediyesi 16, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi 14, Dikmen Belediyesi 12 ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi 10 belediye meclisi üyesi çıkaracak. Güzelyurt Belediyesi ise 14 üyeyle temsil edilecek.

İskele ilçesinde İskele Belediyesi 12, Erenköy-Karpaz Belediyesi ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi 10; Lefke Belediyesi de 10 belediye meclisi üyesi çıkaracak.

İhtiyar heyetlerinde toplam 960 üye

YSK ayrıca, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası ile 43/2009 sayılı Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası uyarınca ilçeler itibarıyla köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üyelik sayılarını da belirledi.

Buna göre Lefkoşa ilçesinde 208, Mağusa’da 220, Girne’de 224, Güzelyurt’ta 64, İskele’de 192 ve Lefke’de 52 olmak üzere toplam 960 ihtiyar heyeti üyeliği bulunacak.