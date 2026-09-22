“Madem münhal yoktu, neden gündemdeydi?”

DAÜ-SEN, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sendikanın DAÜ’deki münhal ve istihdam süreçlerine ilişkin iddialarını “gerçek dışı” olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Sendika, 16 Eylül 2026 tarihinde saat 19.11’de, İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu’nun 17 Eylül tarihli toplantısı için dağıtılan gündemi kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu gündemde;

“Münhal taleplerinin görüşülmesi”,

“Kıdemli ve seçkin akademik personel”,

“Uluslararası Tanıtım Ofisi’ne bir istihdam talebi”

maddelerinin yer aldığı belirtildi.

DAÜ-SEN, İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu Başkanı’nın toplantı çağrısını yaptığını ve gündemi belirlediğini hatırlattı.

Yeni gündemde iki madde yok

DAÜ-SEN’in açıklamasının ardından 20 Eylül 2026 tarihinde saat 16.53’te, 22 Eylül toplantısı için yeni bir gündem dağıtıldığını belirten sendika, bu gündemde yalnızca “Kıdemli ve Seçkin Akademik Personel Konusunun Görüşülmesi” maddesinin yer aldığını kaydetti.

Sendika, ilk gündemde bulunan “münhal taleplerinin görüşülmesi” ile “Uluslararası Tanıtım Ofisi’ne bir istihdam talebi” maddelerinin yeni gündemde yer almamasına dikkat çekti.

“Bu iki madde neden gündeme kondu?”

DAÜ-SEN, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na doğrudan sorular yöneltti.

Sendika, “İlk gündemde yer alan ‘Münhal taleplerinin görüşülmesi’ ve ‘Uluslararası Tanıtım Ofisi’ne bir istihdam talebi’ maddeleri kim tarafından ve hangi gerekçeyle gündeme konmuştur?” diye sordu.

“Madem herhangi bir münhal veya istihdam talebi yoktur” diyen DAÜ-SEN, söz konusu iki maddenin neden ilk gündemde yer aldığını ve daha sonra neden gündemden çıkarıldığını sordu.

“VYK Başkanı’nın itirazından haberdar değil misiniz?”

DAÜ-SEN ayrıca VYK Başkanı Şemi Bora’nın söz konusu gündem maddelerine itiraz ettiğinin bilindiğini belirterek, Bakan Çavuşoğlu’na bu konuda da soru yöneltti.

Sendika, iki gündem maddesinin resmi olarak paylaşılmış olmasına dikkat çekerek, Bakanın DAÜ-SEN’in iddialarını “gerçek dışı” olarak nitelemesini de kamuoyunun değerlendirmesine bıraktı.

DAÜ-SEN, “Bu iki gündem açık ve net bir şekilde resmi olarak paylaşılmışken Bakanın DAÜ-SEN’in iddialarını gerçek dışı olarak niteleyebilmesini kamuoyu nasıl yorumlamalıdır?” ifadelerini kullandı.