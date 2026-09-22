Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp ve beraberindeki heyet, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye emekçileriyle bir araya geldi. Belediye çalışanlarının görüş ve ihtiyaçlarını dinleyen Soyalp, Gönyeli-Alayköy’ün geleceğini ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla şekillendirmek istediklerini vurguladı.

Ziyaret kapsamında belediye emekçileriyle sohbet eden Soyalp, belediye hizmetlerinin yurttaşlara ulaşmasında çalışanların emeğinin ve deneyiminin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Soyalp ve beraberindeki heyeti, ziyaret sırasında Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’yla da bir araya geldi. Amcaoğlu’yla sohbet ederek kahve içen Soyalp, farklılıkların ötesinde ortak paydanın Gönyeli-Alayköy olduğunu vurguladı.

Soyalp, yerel yönetimde diyaloğun ve ortak aklın önemine dikkat çekerek, “Gönyeli-Alayköy için emek veren herkese teşekkür ederiz. Farklılıklarımız olsa da ortak paydamız Gönyeli-Alayköy. Biz dinlemeye, öğrenmeye ve birlikte düşünmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette Damla Soyalp’e, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Milletvekili Sami Özuslu, Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil ve parti üyeleri eşlik etti.