Heyecan Park drag pisti asfalt ihalesi için imzalar atıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, motorsporlarına hizmet edecek Heyecan Park Projesi’ndeki drag pistinin asfalt ihalesini sonuçlandırdı

İhaleyi kazanan firma, Tüfekçi Ltd. oldu. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi, ihale sözleşmesine imza attı.

Bu ihaleyle ilgili firma, drag pistinin altyapısını yapacak ve pisti oluşturacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Heyecan Park’la ilgili atılan bu imzanın, projesinin hız kazanacağı anlamına geldiğini ifade ederek “2026 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz Heyecan Park projemizle ilgili ihale sürecinde yaşadığımız aksaklıklar nedeniyle, hizmete girme tarihini bir süre ertelemek zorunda kaldık. Asfalt ihalesinin imzalanmasıyla artık süreç hız kazanacaktır, hedefimiz 2027’nin ilk çeyreğinin sonudur” dedi.

Motorsporlarına ev sahipliği yapacak Heyecan Park’ın adrenalin tutkunlarını bir araya getireceğini vurgulayan Karavezirler, herkesin heyecanla beklediği projenin etaplar halinde yapımına devam edileceğini söyledi.