Mehmet Bayhan Mardin’de defnedilecek

Berivan BABAHAN

Filo Jet gemi faciasında naaşına ulaşılan Mehmet Bayhan, memleketi Mardin’in Nusaybin ilçesinde defnedilecek.

Aileden edinilen bilgiye göre, Bayhan’ın naaşı bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından teslim alınacak. Bayhan’ın naaşı, aile yakınlarının eşliğinde havalimanına götürülecek ve saat 23.30’daki uçakla Mardin’e gönderilmek üzere yola çıkarılacak.

Öte yandan, hastane önünde bulunan Bayhan’ın yakınları, baba Rıfat Bayhan’ın çağrısı üzerine, Girne Limanı’nda kayıplarından gelecek haberi bekleyen aileleri yalnız bırakmamak için limana doğru yola çıktı.

Baba Bayhan’ın, “Akşam oğlumun naaşını alana kadar, kayıplarını bekleyen ailelere destek olalım, onları yalnız bırakmayalım” dediği öğrenildi.