YKP'nin 16. kurultayı yarın yapılacak

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) 16. kurultayı yarın 14.30’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) yapılacak.

Kurultay gündeminde, Parti Meclisi raporunun ve mali raporun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.

YKP’den yapılan açılamada, “YKP, 37 yıldır eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için; enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır.” ifadelerine yer verildi.