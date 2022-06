Yerçekçi Ol: Işık.B.Fidaner'in Yerçekçiliğinin Çağrışımları

Evren İnançoğlu

“Akıp giden an, ah dur oyalan biraz, o kadar güzelsin ki!” Goethe, Faust

Kuşun özgürlük metaforu olarak kullanılması hayli yaygındır. Kuş özgürce uçar. “Yerçekçi olalım: Uçmak düştüğünü unutmaktır” diye yazar Işık Barış Fidaner(2021). Her ne kadar, sürekli kanat çırparak düşüşünü geciktirse de, kuş, aslında sürekli olarak düşmektedir. Yerçekimi yasası bunu gerektirir. Kuş, her an düştüğünün farkında değildir. Düşüşün farkında olmak ve bununla yüzleşebilmek insanoğluna özgüdür. Bu nedenle, insan, düşüşe doğru bir varlıktır. Gece olup da gündüz fantazileri dağılmaya başladığı zaman, insan düşüşüyle yüzleşir. Düşüşü düşünmemeyi denese bile, kaçtığıyla uykusunda karşılaşır. Gerçek onu rüyada bulur. Çocuğu ona rüyasında seslenebilir: “Baba , görmüyor musun, düşüyorsun?”

Rüya travmatik bir hal alınca, insan, Gerçekten kaçmak için uykudan uyanır ve gerçekliğin kurgusuna(gündüz düşüne) sığınır. Düştüğünün farkında olduğu için lanetlenmiştir belki ama özgürlük bahşedilen de sadece insandır. Bazı kuşlar insana bahşedilen bu lütufu biliyor gibidir: Sadece alaca karanlıkta uçan Minerva’nın baykuşu “ruhun özü özgürlüktür” der. İnsan, kendine özgürlükten pelerin biçerek , düştüğünü bile bile, uçuşu zenginleştirir. Kanat çırparak gitmek istediğimiz yönü özgürce tayin edebiliriz. Ancak, rüzgarın nasıl eseceğini tahmin etmek imkansızdır. Kuantum fiziğinin Kopenhag yorumuna göre atom altında olanlar rastlantısaldır. Gelecek belirsizdir. Determinizm eylemlerinin sorumluluğunu almaya korkanları avutmak için anlatılan bir masaldır. Rüzgarın sırrı rüzgar için de sırdır. Özgür olmak sorumluluk almaktır.

Düşüşün herkesin ortak kaderi olması bireyler arasında bağ kurar. Birlikte aynı yöne doğru uçmayı tercih edenler , uçarken el ele tutuşabilir. Kıtaları, okyanusları,çölleri, denizleri, dağları aşmak zorunda olan göçmen kuşlar zorluklara göğüs gerebilmek için birlikte uçar. Melankolik, bir zamanlar düştüğünü düşlediği cennete geri çıkar mı bilinmez, ama düştüğünde tek başınadır.

