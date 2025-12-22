YENİDÜZEN Haber Müdürü Serap Şahin'e, AB'den araştırmacı gazetecilik ödülü

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, sahiplerini buldu, YENİDÜZEN Haber Müdürü Serap Şahin üçüncülükle ödüllendirildi.

Avrupa Birliği’nin desteğiyle, AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin iş birliği ile gerçekleştirilen 2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödül Töreni AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleşti.

Başarılı gazetecilere ödüllerinin takdim edildiği törende Bugün Kıbrıs gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’a birincilik, Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut’a ikincilik, YENİDÜZEN Haber Müdürü Serap Şahin’e de üçüncülük ödülü verildi.

Şahin, söz konusu yarışmaya, ‘unutulma hakkı’ ile ilgili yaptığı araştırma haberi ile katılmıştı.