Yeniboğaziçi’nde iş cinayeti!

Yeniboğaziçi’ndeki bir apartman inşaatında çalışan 27 yaşındaki Naroman Umarov, ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay 1 Temmuz günü meydana geldi.

İnşaatta çalışan 27 yaşındaki genç, yaklaşık 4,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanması sonucu, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen Umarov’un Salı günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.