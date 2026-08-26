Yeniboğaziçi kavşağındaki kazada Orhan Güney yaralandı
İskele-Mağusa ana yolunda, Yeniboğaziçi kavşağında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 47 yaşındaki Orhan Güney yaralandı.
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İskele-Mağusa ana yolunda, Yeniboğaziçi kavşağında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 47 yaşındaki Orhan Güney yaralandı.
Polis açıklamasına göre, kaza, Orhan Güney’in, Yeniboğaziçi dönel kavşağında yönetimindeki SN 753 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oldu.
Aracı refüjdeki kaldırım taşlarına, aydınlatma direğine ve yol kenarındaki kaldırım taşına çarpan Güney yaralandı.
Orhan Güney, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardımın ardından gözetim altında alındı.
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