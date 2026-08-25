Kıbrıs Cumhuriyeti “Visa Waiver” için beklemede

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) vize muafiyeti programını (Visa Waiver) yeniden değerlendirdiği ve son zamanlarda buna yeni ülkelerin dahil edilmediği kaydedildi.

Haravgi gazetesi Kıbrıs Haber Ajansı'nın (KİPE) konuyla ilgili haberini “yetkili kaynaklara” dayandırdığını yazdı.

Gazete “aynı kaynaklara” dayanarak ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Visa Waiver” programına katılımına ilişkin teknik yükümlülüklerini tamamlama konusundaki ilerleme kaydettiğini teyit ettiğini ifade etti.

Haberde konunun ABD İç Güvenlik Bakanlığı Strateji, Politika ve Planlama Müsteşarı Robert Law’ın geçen temmuz ayında Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette ele alındığı da belirtildi.

Law’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Müsteşarı İrini Piki’yle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kıbrıs’ın konuyla ilgili gerekli teknik kriterleri tamamladığının açıklandığını kaydeden gazete, ancak şu ana kadar Kıbrıs’ın “Visa Waiver” programına dahil edilme olasılığına ilişkin net bir zaman takvimi bulunmadığını ekledi.