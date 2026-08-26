24 yaşındaki Gülsen Semerci aranıyor

Bostancı’da sakin 24 yaşındaki Gülsen Semerci’nin dün saat 13.00 itibarıyla evinden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

Mağusa Anadolu Mahallesinde 2 yangın

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde 22 ve 24 Ağustos’ta iki ayrı yangında 6 dönüm anız, 3 dönüm kuru ot, 30 metre kelepçeli su lastiği, damlama lastikleri ve 6 palet tahta yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturmada zanlı görülen M.M (E-24) tutuklandı.

Kumar oynamak ve oynanmasına müsade etmek…

Mağusa’da dün saat 17.00 sıralarında bir kahvehanede polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, M.K (E-56), B.H (E-73), M.Ş (E-45), S.E.B (E-59) ve M.Ç’nin (E-61) para karşılığında poker oynadıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

Mağusa Kavunoğlu Caddesi’nde, dün 01.00 sıralarında A.M (K-30) 102 miligram alkollü içki tesiri altındaki Y.M (E-22) ve Z.K (K-56) yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.Şahıslar suçüstü tutuklandı.

İzinsiz müzik yayını yapma ve mekân kapatma saatine uymama

Girne’de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 5 eğlence mekânında izinsiz ses yükseltici alet kullanıldığı ayrıca bir mekânda kapatma saatine uyulmadığı ve izinsiz müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu mekânların işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede izinsiz yaşayan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.