Liderler görüşmesi başladı

Kıbrıslı liderler, Lefkoşa'daki BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde bir araya geldi.

İki lider saat 15.50 itibariyle, ara bölgedeki ofise giriş yaptı. Toplantının saat 16.10 itibariyle başladığı ifade edildi.

Toplantıda iki lider baş başa görüşüyor.

İki lideri İyi Niyet Misyon Şefi Sergiy İllarionov karşıladı.

Toplantının yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

Foto Arşiv