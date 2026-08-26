Almanya Federal Meclisi Milletvekili Krah, KTİMB’yi ziyaret etti

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Kıbrıs temasları kapsamında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaret etti.

Krah’a ziyaretinde UBP Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcisi Hasan Taçoy eşlik etti.

KTİMB’den verilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün mevcut durumu, sektörün ülke ekonomisine katkısı ve sektörün karşı karşıya bulunduğu durum ele alındı.

Birlik binasında gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası alanda yaşadığı sorunlar ve Avrupa’nın Kıbrıs konusundaki yaklaşımı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, görüşmede Kıbrıs Türk inşaat sektörünün sürdürülebilir gelişiminin önündeki sorunlara dikkat çekerek, Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası alanda doğrudan temaslarının artırılmasının ve sektörün yaşadığı sorunların Avrupa’daki siyasi çevrelere aktarılmasının önemini vurguladı.

KTİMB Asbaşkanı Salih Kayım ve Genel Sekreteri Yusuf Önderol da sektörün ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası alanda doğrudan temas kurmasının önemine vurgu yaptı.

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah ise görüşmede ele alınan konuları ve Kıbrıs Türk iş dünyasının yaşadığı sorunları Almanya’ya döndüğünde partisinin gündemine taşıyacağını ve Federal Meclis’te de gündeme getireceğini ifade etti.