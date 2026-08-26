LTB, Şht. Mustafa Ruso Caddesi’nde asfaltlama yapacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarın ve 28 Ağustos Cuma günleri Küçük Kaymaklı’daki Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi’nde (Lefkoşa şehir merkezi giriş istikameti yönünde) asfaltlama çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarın ve 28 Ağustos Cuma günleri Küçük Kaymaklı’daki Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi’nde (Lefkoşa şehir merkezi giriş istikameti yönünde) asfaltlama çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.
LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmalar süresince trafik akışı kontrollü şekilde yapılacak.
Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.
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