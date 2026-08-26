Kemal Şemiler Caddesi’nin bir bölümü pazar gününden itibaren trafiğe kapatılacak

Kemal Şemiler Caddesi’nin bir bölümü Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), kanalizasyon çalışmaları sebebiyle pazar gününden itibaren trafiğe kapatılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Metehan Çemberi ile Kemal Kantarcıoğlu Sokak kavşağı arasında kalan yol, çalışmalar tamamlanana kadar araç trafiğine tamamen kapatılacak.

LTB, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.