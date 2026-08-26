Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 28 Ağustos Cuma'ya kadar ziyaret edilebilecek

Kültür Dairesi tarafından düzenlenen 34'üncü Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 28 Ağustos Cuma'ya kadar ziyarete açık olacak

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergide 25 fotoğrafçının 81 fotoğrafı bulunuyor.

Sergilenen Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde 9 fotoğrafçının 12 fotoğrafı, Serbest (Renkli) kategorisinde 9 fotoğrafçının 12 fotoğrafı, Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 10 fotoğrafçının 19 fotoğrafı, Benim Şehrim: Lefkoşa’m (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 11 fotoğrafçının 14 fotoğrafı, Kavramsal (Serbest) kategorisinde 6 fotoğrafçının 7 fotoğrafı, Mimari (Siyah&Beyaz): Ayer Kaşif Eserleri kategorisinde 5 fotoğrafçının 5 fotoğrafı ve Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (Renkli) kategorisinde de 5 fotoğrafçının 12 fotoğrafı yer alıyor.