"Bilgi olmadan yorum yapmak tehlikeli!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi üyesi ve avukat Aslı Murat, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sosyal medyadaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Arıklı’nın kendisini Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) üyesi olarak lanse etmesini düzelten Murat, hükümetin denetimsizliğini ve kayıt dışılığı eleştirerek, "Sorun yabancılar değil, etkili bir denetim sistemi kuramayan hükümettir" dedi.

"Önce Düzeltelim: CTP Parti Meclisi üyesiyim"

Erhan Arıklı’nın, CTP’yi hedef alan ve kendisini yanlış bir parti aidiyetiyle andığı paylaşımına değinen Aslı Murat, "Bilgi olmadan yorum yapmak çok tehlikeli Sayın Bakan!" ifadelerini kullandı. CTP’nin toplumdaki güvenlik kaygılarını yabancıları hedef göstermeden, hak odaklı ve uygulanabilir politikalarla çözmeyi hedeflediğini belirten Murat, Arıklı’ya CTP’nin Meclis’te yayımlanan güvenlik açıklamasını izleme tavsiyesinde bulundu.

"Ceza sorumluluğu bireyseldir, toplu suçlama yapılamaz"

Cezaevindeki yabancı oranlarına ilişkin verileri daha önce kamuoyuyla bizzat paylaştığını hatırlatan Murat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sorunları gerçek verilerle tespit etmeden çözüm üretemeyiz. Ancak cezaevinde yabancıların yoğunlukta bulunması, ülkede yaşayan bütün yabancıların 'suçlu' ilan edilmesini haklı kılamaz. Suçu milliyet, etnik köken veya dini inançla ilişkilendirmek, bireysel ceza sorumluluğunun yerine toplu suçlama koyar. Bu yaklaşım yabancı düşmanlığını besler."

"Yabancılar yalnızca fail değil, mağdur"

Ülkedeki temel sorunun denetimsizlik olduğunun altını çizen Murat, öğrenci, turist veya işçi olarak gelen kişilerin nerede yaşadığının ve yasal kalış sürelerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Son muhaceret affına yapılan başvuruların kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdiğini belirten Murat, kayıt dışı kalan yabancıların emek sömürüsü, insan ticareti ve kaçakçılık gibi ağır hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını ve çoğu zaman sürecin mağduru haline geldiğini ifade etti.

"Yönetim boşluğunun bedelini kırılgan kesimlere yükleyemezsiniz"

Toplumun güvenlik hakkı ile yabancıların insan haklarının birbirine tezat olmadığını vurgulayan Aslı Murat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hükümetin yarattığı yönetim boşluğunun bedelini ne toplumun güvenlik kaygısı üzerinden siyaset yaparak ne de en kırılgan kesimleri hedef göstererek örtebilirsiniz."