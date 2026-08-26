Girne Belediyesi ve Creditwest Bank’tan dijital ödeme iş birliği

Girne Belediyesi ile Creditwest Bank arasında gerçekleştirilen Local Pay ile Kurum Fatura Ödemeleri iş birliği, düzenlenen protokol töreniyle resmiyet kazandı.

İş birliği kapsamında Girne Belediyesi’ne ait kurum faturaları, Creditwest Bank’ın mobil ödeme uygulaması Local Pay üzerinden ödenebilecek. Vatandaşlar su faturası, emlak vergisi, iş yeri vergisi, trafik cezası ve parkmetre ödemelerini vezneye gitmeden, günün her saatinde dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Girne Belediyesi ve Creditwest Bank, uygulamayla belediye hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını ve ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor. Taraflar, iş birliğinin önümüzdeki dönemde farklı belediye hizmetlerini kapsayacak şekilde geliştirilmesini de değerlendiriyor.

Parkmetre ödemeleri de Local Pay’e taşınıyor

İş birliği kapsamında yürütülen çalışmalardan biri de Girne şehir içindeki parkmetre ödemelerinin Local Pay’e entegre edilmesi oldu.

Girne Belediyesi ve Creditwest Bank tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve Local Pay’de yapılan geliştirmeler sonucunda vatandaşlar, şehir içindeki parkmetre ödemelerini nakit kullanmadan cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Uygulamayla park ödemelerinin daha kısa sürede yapılabilmesi ve özellikle yoğun bölgelerde trafik akışının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Şenkul: “Yerel bankalarla çalışmayı destekliyoruz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, online ödeme imkânının belediye hizmetlerinin kullanımına katkı sağlayacağını belirtti.

Şenkul, “İlk aşamada online ödemelerin hız ve kolaylık açısından belediyemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde özellikle otoparklarda hem hızlı ödeme hem de trafiği azaltmak anlamında faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Creditwest Bank’ın bu uygulamasını yerinde ve avantajlı buluyoruz” dedi.

Yerel kurumlarla gerçekleştirilen iş birliklerinin kendileri açısından önem taşıdığını ifade eden Şenkul, “Yerel bankalarla çalışmayı destekleyen bir yönetim anlayışımız var. Bu hizmetin bir yerel banka tarafından sağlanması bizim açımızdan olumlu” ifadelerini kullandı.

Zaheer: “Kıbrıs’taki Dijital Dönüşüme Yatırım Yapıyoruz”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise bankanın Kıbrıs’taki dijitalleşme ve teknolojik dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Zaheer, “Banka olarak Kıbrıs’taki dijitalleşmeye ve teknolojik dönüşüme önem veriyoruz ve bu alanda yatırımlar yapıyoruz. Girne Belediyesi, Sayın Başkan ve belediye çalışanlarıyla aynı vizyon doğrultusunda çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs’ta dijitalleşmenin yaygınlaşmasına verdikleri destek bizim için önemli” dedi.

Girne’nin hareketli ve çok kültürlü yapısına dikkat çeken Zaheer, “Local Pay, Kıbrıs’ın ilk dijital ödeme sistemidir. Girne gibi farklı ülkelerden vatandaşların yaşadığı ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir şehirde Local Pay’in günlük işlemleri kolaylaştırabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Local Pay ile banka müşterisi olmadan ödeme imkânı

Creditwest Bank’ın geliştirdiği Local Pay uygulamasını kullanmak için Creditwest Bank müşterisi olma şartı bulunmuyor. Kullanıcılar farklı bankalara ait kredi veya banka kartlarını uygulamaya tanımlayarak ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Local Pay kullanıcıları yaptıkları işlemlerden puan kazanırken, Local Pay Çarkıfelek ile 100.000 TL kazanma şansı elde edebiliyor ve uygulamaya özel kampanya ve fırsatlardan yararlanabiliyor.

Girne Belediyesi ile Creditwest Bank arasında gerçekleştirilen iş birliği, “Creditwest Digital” vizyonu kapsamında yerel yönetimlerin dijital dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmaların adımlarından biri olarak hayata geçirildi.