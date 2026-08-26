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  3. İş aracı orta gerilim elektrik hatlarına çarptı, Yeni Boğaziçi ve bazı bölgelere elektrik verilemiyor
İş aracı orta gerilim elektrik hatlarına çarptı, Yeni Boğaziçi ve bazı bölgelere elektrik verilemiyor

İş aracı orta gerilim elektrik hatlarına çarptı, Yeni Boğaziçi ve bazı bölgelere elektrik verilemiyor

İş aracının çarpması sonucu, orta gerilim elektrik hatlarında meydana gelen hasar ve kopan hatlar nedeniyle; Yeni Boğaziçi köyü ve çevresindeki bazı bölgelere elektrik verilemediği açıklandı.

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İş aracının çarpması sonucu, orta gerilim elektrik hatlarında meydana gelen hasar ve kopan hatlar nedeniyle; Yeni Boğaziçi köyü, Yakın Doğu Hastanesi bölgesi, Eyva, Cennet Restaurant, Zema Market, Salamino, Bedis, Eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, arıza tamiri için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması rica edildi.

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