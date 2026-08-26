İş aracı orta gerilim elektrik hatlarına çarptı, Yeni Boğaziçi ve bazı bölgelere elektrik verilemiyor

İş aracının çarpması sonucu, orta gerilim elektrik hatlarında meydana gelen hasar ve kopan hatlar nedeniyle; Yeni Boğaziçi köyü, Yakın Doğu Hastanesi bölgesi, Eyva, Cennet Restaurant, Zema Market, Salamino, Bedis, Eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, arıza tamiri için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması rica edildi.