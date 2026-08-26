“Bazı UBP'li vekiller karma oyun kaldırılmasına karşı”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Nazar Erişkin ile Güne Dair canlı yayınında seçim takvimi ve karma oyun kaldırılacağına dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşan, iki seçimin 6 Aralık’ta birlikte yapılması kararının Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini açıkladı. Karma oyun kaldırılması konusunda ise UBP içerisinde farklı görüşler bulunduğunu kabul ederken, düzenlemenin Meclis’te oy çokluğuyla geçeceğini söyledi.

Savaşan, koalisyon ortaklarının da iki seçimin birlikte yapılması konusunda ortak noktaya geldiğini ve Bakanlar Kurulu kararının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Programda karma oyun seçime kısa süre kala kaldırılmasının UBP’nin parti içi seçim hesaplarıyla bağlantılı olduğu yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Savaşan, UBP’nin bu yöndeki kararının yıllar öncesine dayandığını savundu. Ancak Savaşan, UBP içerisinde karma oyun kaldırılmasına karşı çıkan milletvekilleri bulunduğunu da açıkça kabul etti.

“Bizim partimiz içerisinde bazı milletvekili arkadaşlarımız karma oyun kaldırılmaması yönünde düşüncelerini ifade ediyorlar.”

Karma oyun seçmen iradesinin sandığa yansımasını olumsuz etkilediğini savunan Savaşan, son genel seçimde karma oy kullananların önemli bölümünün oyunun geçersiz sayıldığını söyledi. Karma sisteminin ayrıca farklı partilerdeki adaylar arasında seçim işbirliklerine yol açtığını ve parti içi birlik duygusuna zarar verdiğini öne sürdü.