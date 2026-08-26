Tuzla Panayırı, 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor

Gazimağusa Belediyesi (GMB) tarafından 28-30 Ağustos tarihleri arasında Tuzla Panayırı düzenleniyor.

GMB’den verilen bilgiye göre, etkinlik ile geleneksel panayır kültürünü yaşatmak ve bölge halkını bir araya getirmek amaçlanıyor.

Panayır kapsamında cuma akşamı Retro Çalgıcıları, cumartesi akşamı Grup Otantik, pazar akşamı ise Cyprus Angels Rhythm Group ile Grup Deniz Feneri sahne alacak. Panayırda kurulacak standlarda yiyecek içecek ve hediyelik eşya satışı yapılacak; ayrıca çocuklar için oyun alanı oluşturulacak.