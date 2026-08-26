“Kimyasal güvenliği bir evrak işlemi değil yaşam güvenliği meselesidir"

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), tüm işverenlere ve çalışanlara, “kimyasal güvenliğini bir evrak işlemi değil, yaşam güvenliği meselesi olarak görme” çağrısında bulundu. Birlik, gerekli önlemleri almanın yasal sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, son dönemde işyerlerinde kimyasal maddelerin kullanımıyla bağlantılı kaza ve maruziyetlerin kamuoyunda daha fazla gündeme gelmesinin, kimyasal güvenliğinin yeniden ve daha güçlü biçimde ele alınmasını zorunlu kıldığı ifade edildi.

Kimyasalların yanlış kullanımı, uygunsuz depolanması, etiket ve Güvenlik Bilgi Formlarının bulunmaması veya çalışanların yeterli bilgilendirme yapılmadan kimyasallarla çalıştırılmasının, ciddi zehirlenmelere, yanıklara, yangın ve patlamalara hatta can kayıplarına yol açabildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu nedenle kimyasal güvenliği, işyerlerinde ertelenebilecek bir uygulama değil, doğrudan insan hayatını ilgilendiren temel bir iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğudur.” denildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile Kimyasallar Yasası’nın, kimyasalların insan sağlığı, çevre ve mal güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesini yasal sorumluluk haline getirdiği belirtilen açıklamada, işyerlerinde kullanılan kimyasalların tanınması, risklerin değerlendirilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, çalışanların etiketsiz, içeriği bilinmeyen veya güvenli kullanım bilgisine sahip olmadıkları kimyasalları kullanmaması, verilen talimatlara ve koruyucu önlemlere uyması ve herhangi bir dökülme, sızıntı veya maruziyeti derhal bildirmesi gerektiği ifade edildi.

İş yerlerinde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planı’nın yaptırılması ve uygulanması çağrısı yapılan açıklamada, alınmayan her kimyasal güvenlik önleminin, bir çalışanın hayatını ve sağlığını riske atabileceği kaydedildi.