“Yeni projelerden söz eden hükümet, öğrenci taşımacılığı sorununu dahi çözemedi”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, seçimlere kısa bir süre kala Başbakan Üstel’in “Yeni dönemde hayatı kolaylaştıracak projelere geliyoruz” açıklamasını değerlendirdi. Bengihan, söz konusu açıklamayı “seçimlere yönelik içi boş bir umut tacirliği” olarak nitelendirerek, hükümetin mevcut sorunları dahi çözemediğini söyledi.

Öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlara dikkat çeken Bengihan, okulların açılmasının ikinci haftasına girilmesine rağmen taşımacılık sorununa çözüm üretilemediğini belirtti.

Bengihan, eğitimle ilgili sorunların çözümü için üç aylık yaz tatilinin değerlendirilmediğini ifade ederek, yaşananların öğrencilerin yeni ders yılı heyecanını hayal kırıklığına çevirdiğini söyledi.

“Gençlerimiz, çocuklarımız” söylemlerinin sıkça kullanıldığını belirten Bengihan, buna karşın gençlerin ve çocukların gelecek umutlarının giderek yok olduğunu vurguladı.

Bengihan, mevcut yönetimin gençlere ve çocuklara hiçbir gelecek vaat edemeyeceğinin aşikâr olduğunu kaydederek, bu yönetim anlayışının seçimlerde değiştirilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Bengihan son olarak, “Bu yönetim anlayışını bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.