“Toplu iş sözleşmesinin uygulanması yasalara aykırı şekilde durduruldu”

Hür-İş Federasyonu’na (Hür-İş) bağlı Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen), 25 Eylül Cuma gününe kadar Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan görüşme talebi gelmemesi halinde grev ve eylem hakkını kullanacağını bildirdi.

Liman-Sen, Girne ve Gazimağusa limanlarında; 1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2026 dönemi 180 işçi adına toplu iş sözleşmesi mevcut olmasına rağmen, bu sözleşmenin kısmi olarak uygulandığını, daha sonra uygulanmasının yasal mevzuatlara aykırı bir şekilde durdurulduğunu kaydetti.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, Sendikanın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na TİS’in yasa dışı durdurulduğunu yazılı bildirmesine rağmen, herhangi bir sonuç çıkmadığını ve Liman-Sen’e bağlı emekçilerin alacakları için TİS nezdinden olmasına rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin herhangi bir denetim ve kontrol yapmaktan kaçındığını ve resmi görevlerini yapmadığını belirten Yeltekin, bunun sebebinin ilgili daireye siyasi baskının yapılması olduğunu söyledi.

Yeltekin, Liman-Sen’in Bakan Faiz Sucuoğlu’na hitaben 17 Eylül 2026’da gönderdiği yazıya bağlı olarak, 25 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar görüşme konusunun gündeme gelmemesi halinde limanlarda grev ve eylem haklarını çekinmeden kullanacaklarını açıkladı.