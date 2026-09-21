“Çavuşoğlu öğretmenlerle uğraşmak yerine asli görevini yapmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Nisan 2026’da gerçekleşen genel grevler nedeniyle öğretmenlerin maaşlarından geriye dönük ilave kesinti yapılması yönünde girişimde bulunduğu yönündeki bilgilere ilişkin açıklama yaptı.

Baybora, Nisan ayında dört gün süren genel grevlere KTÖS üyelerinin de yüksek katılım gösterdiğini belirterek, greve katılan öğretmenlerin maaş kesintilerinin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 31 Mayıs 2024 tarihli kararında ortaya konulan esaslar doğrultusunda, fiilen greve katıldıkları saatler üzerinden yapıldığını kaydetti.

Söz konusu grevlerin mali karşılığının öğretmenlerin maaşlarından kesildiğini ve işlemin hukuka uygun şekilde tamamlandığını ifade eden Baybora, aradan beş ay geçtikten sonra aynı grevler gerekçe gösterilerek yeniden kesinti yapılmasının gündeme gelmesine tepki gösterdi.

Baybora, “Kaosla başlayan eğitim yılında okulların gerçek sorunlarını çözmek yerine öğretmenlerle uğraşmayı tercih eden Nazım Çavuşoğlu’nu uyarıyoruz” dedi.

“Mahkeme kararını siyasi ve idari talimatlarla dolanmak keyfilik olur”

Mahkeme kararının açık olduğunu vurgulayan Baybora, öğretmenlerin fiilen katıldığı grev saatleri dışında ilave maaş kesintisi yapılamayacağını söyledi.

Baybora, “Mahkeme kararını siyasi ve idari talimatlarla dolanmak, hukuka uygun biçimde tamamlanmış bir işlemi aylar sonra öğretmenlerin aleyhine değiştirmek ve aynı grev nedeniyle ikinci kez kesinti yapmak açık bir keyfilik ve öğretmen düşmanlığı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkililerine de çağrıda bulunan Baybora, söz konusu uygulamanın hazırlanmasına, imzalanmasına veya hayata geçirilmesine katkı koyacak kişilerin işlemin hukuki ve mali sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirtti.

KTÖS’ün gerekli durumda hukuki girişimlerde bulunacağını kaydeden Baybora, haksız kesintilerin faiziyle birlikte geri alınması, üyelerin uğrayacağı zararların tazmini ve yargılama giderlerinin tahsili için tüm yasal yolların kullanılacağını söyledi.

Baybora ayrıca, hukuka aykırı işlemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli süreçlerin başlatılması için de girişimde bulunacaklarını belirtti.

“Kamu zararının sorumlulara rücu ettirilmesi için yasal yollara başvuracağız”

Mahkeme kararını bildiği halde aynı uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi durumunda oluşabilecek kamu zararına da dikkat çeken Baybora, bu zararın öğretmenlerin ve toplumun üzerine bırakılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Baybora, gerekli koşulların oluşması halinde kamu zararının kusuru bulunan sorumlulara rücu ettirilmesi için de yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

KTÖS Başkanı Baybora, açıklamasının sonunda Nazım Çavuşoğlu’na yönelik, “Asli görevini yapmalı, öğretmen düşmanlığından ve yargı kararlarını aşındırmaya yönelik girişimlerinden derhal vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.