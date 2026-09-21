DAÜ-SEN'in de toplu mesajına engel!

DAÜ-SEN, toplu iş sözleşmesiyle güvence altına alınan hakkını kullanarak sendikanın e-posta hesabından üyelerine göndermeye çalıştığı e-postanın alıcılara ulaşmadığını açıkladı. Sendika, DAÜ Rektörlüğü’nden e-posta gönderme olanağının derhal yeniden işler hale getirilmesini, gönderimin bir talimatla engellenip engellenmediğinin araştırılmasını ve böyle bir talimatın tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, YENİDÜZEN’de yayımlanan beyanlarının ardından bu sabah toplu iş sözleşmesiyle güvence altına alınan haklarını kullanarak DAÜ-SEN e-posta hesabından üyelerine e-posta göndermeye çalıştıkları ancak e-postanın üyelere ulaşmadığı belirtildi.

DAÜ Rektörü’nün, YENİDÜZEN’den Ertuğrul Senova’nın sorusuna verdiği “Haberim yok, araştıracağım” yanıtını doğru kabul ettiklerini belirten sendika, Rektör’den üyelerine e-posta gönderme olanağının eskiden olduğu gibi işler hale getirilmesi yönünde derhal talimat vermesini istedi.

“Engelleme talimatı verilip verilmediği araştırılsın”

Bilgi İşlem Müdürü ve BTHK üyesi Aytaç Çerkez’in böyle bir uygulamayı kendi inisiyatifiyle hayata geçirmiş olmasını olası görmediklerini kaydeden DAÜ-SEN, Çerkez’in bu yöndeki bir talimat karşısında “emir tekrarı” istemiş olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Sendika, Rektörlükten konunun açıklığa kavuşturulmasını, e-posta gönderiminin bir talimatla engellenip engellenmediğinin araştırılmasını ve böyle bir talimat verildiğinin tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

DAÜ-SEN ayrıca, Rektörün böyle bir engellemeden haberdar olmamasının veya sorunu bugüne kadar çözememiş olmasının üniversite açısından “üzücü bir tablo” olduğunu ifade etti.