Aniden rahatsızlanan 63 yaşındaki Gümüş hayatını kaybetti

İskele’de dün evinde aniden rahatsızlanan Ayşe Gümüş (K-63), hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Gümüş’ün cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Gümüş’ün ölüm sebebi, otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma devam ediyor.

Değirmenlik’te kundaklama… Bir kişi tutuklandı

Değirmenlik’te bir evin yatak odası kasten yakılarak kundaklandı, bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Özcanlar Caddesi üzerinde bulunan bir şahsa ait evin yatak odasında bu sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yatak odası ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yandı.

Yürütülen soruşturmada bahse konu yatak odasının S.Ö.(K-40) tarafından kasten yakılmak suretiyle kundaklandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da, alkollü sürücünün sebep olduğu kaza yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 217 mlgr alkollü Yusuf Özerdem (E-39), dün akşam yönetimindeki ZR 954 plakalı araçla Hasane Ilgaz Sokak’ta dikkatsizce seyrettiği sırada eski Cumhuriyet Meclisi önlerinde, yolun solunda park halinde bulunan LT 785 plakalı araca çarptı.

Çapmanın etkisiyle savrulan LT 785 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan VM 396 plakalı motosiklete çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü araç kullanarak kaza ZR 954 plakalı araç sürücüsü Yusuf Özerdem tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.