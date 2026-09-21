CTP lideri İncirli: “Hedefimiz, yaşanası bir yurt!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Şimdi söz bizde” şiarıyla, yeni döneme ilişkin “ortak gelecek” politikalarını kamuoyuna tanıttı.

Lefkoşa’daki Paradise Park’ta düzenlenen basın toplantısında CTP lideri Sıla Usar İncirli, “Dürüst yönetim, güçlü hizmet, güvenli gelecek” mottosuyla hazırladıkları programı anlattı. İncirli’ye; CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Meclis Grubu Başkan Vekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz eşlik etti. Basın toplantısına CTP milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Şimdi söz bizde” şiarıyla, yeni döneme ilişkin “ortak gelecek” politikalarını kamuoyuna tanıttı.

Lefkoşa’daki Paradise Park’ta düzenlenen basın toplantısında CTP lideri Sıla Usar İncirli, “Dürüst yönetim, güçlü hizmet, güvenli gelecek” mottosuyla hazırladıkları programı anlattı. İncirli’ye; CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Meclis Grubu Başkan Vekilleri Asım Akansoy ile Erkut Şahali ve Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz eşlik etti. Basın toplantısına CTP milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Basın toplantısında İncirli; CTP’nin beş öncelikli sözünü, anket sonuçlarını ve ortak gelecek programının detaylarını açıkladı.

“Bugün yeni bir döneme giriyoruz”

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı İncirli, sözlerine “Bugün yeni bir döneme giriyoruz” diyerek başladı.

“Uzun zamandır devam eden, ülkeyi yoran, insanların moralini bozan, ülkenin hizmet kapasitesini bozan bir dönemi geride bırakıyoruz” diyen İncirli, “Ülkemiz seçimlere doğru yol alıyor. Bundan sonra yapılacakları konuşmamız gerekiyor. Geride yaşananları unutmadan, onların tek tek hesaplarını sorarak önümüze de aydınlık, ülkeyi ayağa kaldıracak yeni yolu konuşacağımız bir döneme girdik artık” ifadelerini kullandı.

Ada yarısında yaşayan insanların çok sessizleştiğini, öfkelendiğini belirten İncirli, “Ama artık söz halkta. Söz bizde diyoruz. Biz derken emekçileri, kadınları, emeklileri, gençleri, bu ülkenin insanlarını kastediyoruz. Söz artık halkta diyoruz” şeklinde konuştu.

İncirli, “Bizim için önemli olan bazı olgular var. Bunlar bizim karakterimizi, kültürümüzü, kimliğimizi oluşturan özelliklerdir. Halkın toplumsal varlığı, demokratik irademiz, ortak değerlerimiz bizim için önemlidir. Bunlar bizi bir arada tutan şeylerdir. Ekonomik, sosyal ve kültürel varlıklarımız var. Biz bu yeni dönemde ülkeyi yönetirken tüm bunlara sahip çıkacağız. Ülkeyi, bunlara sahip çıkarak yöneteceğiz” dedi.

“Çözüm ve barış irademizi koruyacağız”

“Çözüm ve barış irademizi koruyarak, kurumlarımızı AB’ye hazırlayarak bu süreci yöneteceğiz” diyen İncirli, Türkiye ile ilişkiler konusnda ise “Karşıklıklı saygıya dayalı kurumsal bir zemin temelinde ilişkilerimizi yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

CTP lideri, “İhtiyacımız olan şey dürüst bir yönetimdir. Yönetim dürüst olmadığı taktirde ülkenin hakkaniyetle yönetilmesi mümkün değildir” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin son 5 yılda kirli bir yönetim yaşadığını belirten İncirli, “Biz bunu değiştirmek için geliyoruz. Ortak bir gelecek programı hazırladık. Toplumun tüm kesimlerini birleştiren bir program...” ifadelerini kulkandı.

İncirli, “Hedefimiz, yaşanası bir yurt” dedi.

“Değişime çok az bir zaman kaldı”

“Halkın arzu ettiği değişimi gerçekleştireceği seçimlere çok az bir zaman kaldı” diyen İncirli, “Ülke seçime gidiyor. Yerel ve genel seçimler 6 Aralık tarihinde birlikte yapılacak gibi görünüyor. O gün halkımızın hem yerel hem genel seçimlerde tavrını iyi yönetimden yana kullanacağı aşikardır. Bizi yıllarca geriye götüren bu kötü yönetimden kurtulacak, ileriye doğru yeni bir hamle yapacağız. Hangi kesimden, hangi görüşten olursa olsun, memleketini seven, memleketine, kimliğine, kültürüne sahip çıkan her bir yurttaşımızla birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Anketlere göre CTP açık ara birinci parti"

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı İncirli, ​Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinden bu yana anketleri bir propaganda aracı olarak değil, toplumsal eğilimleri ve beklentileri doğru analiz etmek için kullandıklarını hatırlattı, son dönemde kaynağı ve yöntemi belirsiz verilerin dolaşıma sokulması nedeniyle güncel verileri paylaşma gereği duyduklarını açıkladı.

Metron Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin partinin talebiyle şubat, mayıs ve ağustos aylarında ülke genelinde üç ayrı araştırma gerçekleştirdiğini belirten İncirli, 15–24 Ağustos tarihleri arasında 1.000 kişilik örneklemle yapılan son araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Üç araştırmanın sonuçlarındaki temel tablo değişmedi: Cumhuriyetçi Türk Partisi açık ara birinci partidir, Meclis’te çoğunluğu sağlayacak güçlü konumunu ve diğer bütün partilerle arasındaki oy farkını korumaktadır. Daha önemlisi, CTP’nin desteğinin belirli bir kesimle sınırlı olmadığını; farklı yaş grupları, toplumsal kesimler ve siyasi eğilimlerden yurttaşlarımızın CTP’de buluştuğunu görüyoruz. Kamuoyu yoklamaları da toplumun buna hazır olduğunu göstermektedir.”

CTP'nin öncelikli sözü

İncirli, basın toplantısında CTP’nin yeni dönem için 5 öncelikli sözünü de açıkladı.

İncirli, söz konusu başlıkları şöyle sıraladı:

İyi Yönetim, Dürüst Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele:

“Yolsuzlukla mücadele otoritesi kurulacak”

Başbakanlık koordinasyonunda bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kurulacak; üst düzey yöneticiler ile seçilmişlerin mal beyanları fiilen denetlenecek. Sayıştay ve teftiş kurulları güçlendirilecek; Kamu İhale Yasası ve kara para ile mücadele mevzuatı güncellenerek ihaleler şeffaf hale getirilecek.

Büyüyen Ekonomi ve Hayat Pahalılığıyla Mücadele:

“Piyasa denetimi ve rekabet arttırılacak, hayat pahalılığı baskılanacak”

Günübirlik kararlar yerine orta vadeli mali program uygulanacak; borç ve nakit yönetimi disipline edilecek. Piyasa denetimi ve rekabet artırılarak hayat pahalılığı baskılanacak; enerji maliyetleri düşürülecek, vergide adalet sağlanacak ve kayıt dışılıkla mücadele edilerek çalışanların büyümeden pay alması sağlanacak.

Sağlık ve Eğitimde Kamusal Dönüşüm:

“Tam gün çalışma modeline geçilecek”

Birinci basamak sağlık merkezleri güçlendirilerek hastanelerdeki yığılma önlenecek; acil servislerde triyaj zorunlu olacak. İlaç Takip Sistemi ile ilaca en yakın eczaneden kesintisiz erişim sağlanacak; tam gün çalışma modeli geliştirilecek ve Genel Sağlık Sigortası kademeli olarak hayata geçirilecek.

5 yıllık dönüşüm planıyla altyapı, ulaşım ve beslenme planlaması yapılarak kademeli tam gün eğitime geçilecek. 4 yaş okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşma hedeflenecek; mesleki eğitim istihdamla buluşturulacak, sahte diplomayla mücadele edilerek yükseköğretimde nitelik ve denetim esas alınacak.

Daha Az Bürokrasi, Daha Hızlı ve Güçlü Kamu Hizmeti:

“Gereksiz belge, onay kaldırılacak; dijital devlet sistemine geçilecek”

Gereksiz belge, onay ve mükerrer bürokratik adımlar kaldırılacak. Kurumların birbiriyle entegre çalıştığı bütünleşik dijital devlet sistemine geçilerek kamu hizmetleri hızlandırılacak, işlem süreleri kısaltılacak ve liyakatli kamu yönetimi tesis edilecek.

Nüfus, Muhaceret ve Güvenlik:

“15 - 18 aylık takvimde nüfus sayımı tamamlanacak”

15–18 aylık takvimde kapsamlı nüfus sayımı tamamlanacak; Birleşik Nüfus Veri Sistemi ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi kurulacak. Ülkeye girişte elektronik ön bildirim, Dijital Statü Kartı ve İşgücü Havuzu uygulanacak; Bakanlar Kurulu'nun istisnai yurttaşlık yetkisi sınırlandırılacak. Polis, yerel yönetimler ve bakanlıklar arası ortak risk analizi koordinasyonuyla suç önleyici adımlar atılacak; Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubeleri güçlendirilecek.

“Hiçbir genç geleceğini bavula sığdırmak zorunda kalmayacak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ortak Gelecek Programı’nda her öncelik için sorumlu kurumun, uygulama takviminin, kullanılacak kaynakların ve başarı ölçütlerinin önceden belirleneceğini; çalışmaların ilerleme durumunun da düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Parti, yeni döneme ilişkin yaklaşımını “önce kötüye gidişi durdurmak, ardından kurumları ve kamu hizmetlerini iyileştirmek, sonrasında kalıcı reformlarla geleceği kurmak” şeklinde üç aşamada tanımladı.

Açıklamanın finalinde ise gençlere yönelik şu ifadeye yer verildi:

“Söz veriyoruz: Hiçbir genç geleceğini bavula sığdırmak zorunda kalmayacak.”

Sıla Usar İncirli, Ortak Gelecek Programı'nın ülkenin dört bir yanında ve ilgili paydaşlarla bir araya gelerek paylaşılacağını, seçime kadar kamuoyuna kapsamlı olarak sunulacağını da söyledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli açıklamasını “Şimdi Söz Bizde! Dürüst Yönetim, Güçlü Hizmet, Güvenli Gelecek.” sözleriyle tamamladı.

“Kirli yönetim gidecek”

“Dar bir çıkar grubunun yönetimi sona erecek; ülke kurallı, liyakatli, planlı ve hesap veren bir yönetim anlayışıyla yönetilecek”

CTP, yeni döneme ilişkin programında mevcut yönetime yönelik eleştirilere de yer verdi. Değişimin hükümet edecek siyasi partinin değişmesiyle sınırlı kalmayacağını belirten CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Dar bir çıkar grubunun yönetimi sona erecek; ülke kurallı, liyakatli, planlı ve hesap veren bir yönetim anlayışıyla yönetilecek” açıklamasını yaptı.