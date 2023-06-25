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Yeni Erenköy Theresa Hotel ve civarında 4 saatlik elektrik kesintisi

Yeni Erenköy Theresa Hotel ve civarında 4 saatlik elektrik kesintisi

Yeni Erenköy Theresa Hotel ve civarında yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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Yeni Erenköy Theresa Hotel ve civarında yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Yeni Erenköy Theresa Hotel ve civarına elektrik verilemeyecek.

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