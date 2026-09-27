Düğün salonunda aniden rahatsızlanan Nursen Yenen hayatını kaybetti

Lefkoşa'da dün akşam bir otele ait düğün salonu içerisinde aniden rahatsızlanan 66 yaşındaki Nursen Yenen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 22.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 66 yaşındaki Yenen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yenen'in ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.