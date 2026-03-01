“Yaşanan gelişmelerden Kıbrıs ve Türkiye de etkilenebilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, ABD’nin İsrail’le birlikte İran’a yönelik başlattığı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahali, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğünün teyit edildiğini belirterek, yaşanan gelişmenin bölgeyi ve dünyayı belirsiz bir sürece sürüklediğini ifade etti.

Şahali, ABD tarafından yapılan açıklamalarda hem İran’ın nükleer kapasitesinin yok edilmesinin hem de rejim değişikliğinin hedeflendiğinin dile getirildiğini kaydederek, “Bu iki hedefin aynı anda gerçekleşmesi mümkün değildir” görüşünü ortaya koydu.

Savaşın stratejik hedefinin net olmadığını kaydeden Şahali, sürecin Amerika Birleşik Devletleri açısından Irak ve Afganistan örneklerinde olduğu gibi yeni bir çıkmaza dönüşebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın iç politikadaki konumuna da değinen Şahali, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan askeri harekâtın, kaybedilen siyasi itibarı yeniden kazanma amacı taşıyıp taşımadığı sorusunun gündeme geldiğini belirtti. Kongre onayı alınmadan harekete geçilmesinin ve uluslararası müttefiklerin sürece açık destek vermemesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Şahali, savaşın bölgesel etkilerine de işaret ederek, olası gelişmeler arasında Kıbrıs ve Türkiye’nin de etkilenebileceğini dile getirdi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının küresel ekonomi üzerinde ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini vurgulayan Şahali, temennisinin savaşın büyümeden sona ermesi olduğunu belirtti.

Açıklamasında, İran’da yaşanabilecek olası bir yeniden yapılanma sürecinde demokratikleşme ve insan haklarına duyarlılığın da gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Şahali, bölgenin daha geniş çaplı bir çatışmaya sürüklenmemesi çağrısında bulundu.