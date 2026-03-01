"İran Kıbrıs’a doğru füze ateşledi"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırıları sırasında iki füzenin doğrudan Kıbrıs'a doğru ateşlendiğini açıkladı.

İngiliz Bakan, füzelerin akıbetine ilişkin detay paylaşmadı, "Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin hedef alınıp alınmadığından emin değiliz" dedi.

İndependent'ın haberine göre İngiltere Savunma Bakanı Healey, Sky News kanalında Trevor Phillips’e yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki İngiliz varlıklarının İran’ın hedefinde olduğuna dair kritik bilgiler paylaştı. Bakan, füzelerin seyriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İran'dan, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs istikametine doğru iki füze ateşlendi. Bu füzelerin kasıtlı olarak bizim üslerimizi hedef alıp almadığından tam olarak emin değiliz."

"Kıbrıs ve bölgedeki İngiliz varlığı risk altında"

Haberde, Kıbrıs'taki üslerin yanı sıra Bahreyn'de de 300 İngiliz askeri personelinin hedeflere çok yakın bir bölgede bulunduğu ve risk altında olduğu vurgulandı.

Healey, bölgedeki saldırıların geniş çaplı yansımalarından büyük endişe duyduğunu belirtti.

"Uçaklar koruma için devriye halinde, havada"

Bakan John Healey, bölgedeki gerilimin ardından Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin (Ağrotur ve Dikelya) savunma kapasitesine ilişkin şu bilgiyi de paylaştı:

"İngiltere'ye ait savaş uçakları, Kıbrıs'taki üslerden havalanarak müttefiklerimizi desteklemek ve bölgedeki hava savunmasını güçlendirmek amacıyla devriye uçuşlarına başlamıştır. Bu uçaklar, gelebilecek yeni tehditlere karşı caydırıcılık sağlamak ve gerekirse füzeleri havada imha etmek üzere hazır bekletilmektedir."

Bakan ayrıca, Kıbrıs'taki bu askeri hareketliliğin hem adadaki İngiliz personelini korumak hem de bölgedeki genel güvenliği sağlamak için hayati önemde olduğunu vurguladı.