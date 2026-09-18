Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız serisinin 5'inci kitabının tanıtımı gerçekleşecek
KÖDER Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız serisinin 5'inci kitabının tanıtımı pazartesi yapılacak.
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği'nin (KÖDER) “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız" serisinin 5'inci kitabının tanıtımı, pazartesi günü yapılacak.
KÖDER'den yapılan açıklamaya göre, Samanbahçe’deki İş Kadınları Derneği lokalinde yer alacak tanıtım saat 18.00’de başlayacak.
Beşinci kitapta 41 kişinin kaleminden çıkan, 41 kadının daha hayat hikayelesi bulunuyor. Kitap Limasol Sigorta , Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli- Alayköy Belediyesi ve Hasan Kahvecioğlu katkılarıyla hazırlandı.
KÖDER'in, kitap serisine, kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisiyle toplumsal değerler içerisinde yaratıp yaşattıklarını görünür kılma ve farkındalık yaratma, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi amacıyla başladığı kaydedildi.