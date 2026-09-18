Hafta sonu yer yer hafif sağanak bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Dairenin 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyot süresince serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava; yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar iç ve doğu kesimlerde yer yer kısa süreli hafif sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu, pazar günü ise az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacak; iç kesimlerde kısa süreli hafif sağanak görülecek. Diğer günlerde ise hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32, dağlık kesimlerde 28-31 derece; en düşük hava sıcaklığı ise iç ve dağlık kesimlerde 18-21, sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.