Şenkul’dan deniz faciasında kurtarma çalışmalarına destek verenlere plaket

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kurtarma çalışmalarına destek veren sivil kaptan ve gemi çalışanlarına plaket takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenkul ve Girne Belediyesi Meclis üyeleri bugün arama çalışmalarına destek veren sivil kaptan ve gemi çalışanlarıyla bir araya geldi.