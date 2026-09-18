Şenkul’dan deniz faciasında kurtarma çalışmalarına destek verenlere plaket
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kurtarma çalışmalarına destek veren sivil kaptan ve gemi çalışanlarına plaket takdim etti.
A+A-
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kurtarma çalışmalarına destek veren sivil kaptan ve gemi çalışanlarına plaket takdim etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenkul ve Girne Belediyesi Meclis üyeleri bugün arama çalışmalarına destek veren sivil kaptan ve gemi çalışanlarıyla bir araya geldi.
Bu haber toplam 311 defa okunmuştur
Etiketler : girne belediyesi, Filo jet faciası