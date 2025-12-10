“Yaşadıklarımızı ağırlaştıran faktörleri raporlayıp, eylem planı çıkarmalıyız”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Bu felaketi geride bıraktıktan sonra, sorunu büyüten, yaşadıklarımızı ağırlaştıran faktörleri dikkatle belirlememiz, raporlamamız ve buradan bir eylem planı çıkarmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Çok zor günler yaşıyoruz. Öncelikle, çok ciddi bedeller ödemek zorunda kalan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde birikmiş sorunların ve pek çok hatanın, pek çok şeyin sonuçlarını daha ağır yaşamamıza yol açtığını vurgulayan Erhürman, “Bu felaketi geride bıraktıktan sonra, sorunu büyüten, yaşadıklarımızı ağırlaştıran faktörleri dikkatle belirlememiz, raporlamamız ve buradan bir eylem planı çıkarmamız gerekiyor”dedi.

“İklim değişikliği gerçeği önümüzde duruyor ve hazırlıklı olma zorunluluğumuz var” diyen Erhürman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirecek. Bunları asla es geçmeksizin ve merkezi koordinasyonu yeniden gözden geçirme ihtiyacının da altını çizerek, bir de teşekkür borcumuz olduğunu unutmamak gerekiyor. Sahada hiç uyumadan, canını dişine takarak mücadele veren belediyelerimize, belediye emekçilerimize, Polis Genel Müdürlüğümüze, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımıza ve tüm mensuplarına yürekten teşekkürler. Onlarla gurur duyuyoruz. Tam olarak atlatmış değiliz. Lütfen sahada görevlerini yapmaya çalışan arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına her birimiz yetkili makamlardan gelen uyarı ve kararlara uymaya devam edelim. Hepimize bir kez daha geçmiş olsun.”