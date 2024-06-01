“Yasa dışı ithal ettikleri donmuş etleri adaya sokmak için tüzüğü değiştirdiler”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, ‘donmuş’ etin ülkeye ithal edilmesi için tüzüğü dün gece yarısı değiştiklerini ifade etti.

Barçın’ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle;

“Kaç gündür yazıyoruz ve diyoruz ki Besin Maddeleri Tüzüğü'ne göre donmuş etin ülkemize girebilmesi için ithal tarihinden en çok 8 ay önce kesilmiş olması gerekmektedir.

Bu tüzükte de en son daha 2 ay önce 27 Mart 2024'de değişiklik yapılmış ama bu kural sağlık gerekçesi ile değiştirilmemiştir. Dün akşam TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürsel Uzun yaptığı açıklama ile ithal edilen donmuş etlerin Mart 2023'te kesildiğini resmi olarak açıklamıştır.

Yani mevzuatımıza aykırı yasa dışı donmuş et ithal edildiği resmi olarak kabul edilmiş ve bu etlerin adaya giremeyeceği kesinlik kazanmıştır. Bir baktık ki dün gece yarısı Bakanlar Kurulu, ilgili tüzüğü değişmiş ve 8 ay kuralını kaldırmış.

İthal edilen donmuş etin adaya girebilmesi için en geç 8 ay önce kesilmiş olması gerektiği kuralı, halkımızı sağlık açısından korumak için yıllardır yürürlükteyken 1 gecede bu kuralı değiştirenler bu etlerin neden yenmemesi gerektiğini de bize ispatlamıştır. Ülke mevzuatından bir haber, liyakatsiz ve beceriksiz insanların bu işte de çuvallaması ve mevzuata aykırı ithal ettikleri donmuş etleri adaya sokabilmek için gece yarısı Bakanlar Kurulu kararı ile Tüzüğü değiştirmeleri de ancak bunlardan beklenirdi zaten.”