“Yakınlaşmalar belgesi girişimi Ankara tarafından engellendi”

Güney basınında yer alan haberlere göre, Ankara, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs meselesinde bugüne kadar varılan yakınlaşmaları kapsayan bir belge oluşturma girişimine engel oldu.

Fileleftheros’un güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Crans-Montana Konferansı’na kadar yürütülen müzakere sürecinde sağlanan uzlaşıları içeren bir belge hazırlanması önerisini gündeme getirdiği aktarıldı.

Gazetenin haberine göre, söz konusu belgenin çerçevesi, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in ortak görüşmede sunduğu beş maddelik öneriye yakın bir yapıda olacaktı. BM’nin hedefi ise bu metni yeni bir müzakere sürecinde tartışma zemini olarak kullanmaktı.

Ancak haberde, girişimin ortak toplantı gündemine dahi taşınmadan engellendiği ifade edildi.

Türk büyükelçinin müdahalesi iddiası

Haberde yer alan bilgilere göre, Hristodulidis–Holguin–Erhürman görüşmesi öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kopenhag Büyükelçisi Burak Özügergin (kariyer diplomatı ve eski Atina Büyükelçisi) Holguin ile kuzeyde bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Holguin’in “yakınlaşmalar belgesi” hazırlama düşüncesini dile getirdiği, ancak Türk tarafının büyükelçi aracılığıyla bu girişime karşı çıktığı öne sürüldü.

Gazete ayrıca, Türk tarafının yalnızca söz konusu belgenin hazırlanmasına değil, aynı zamanda gayriresmi bir beşli konferans düzenlenmesi ihtimaline de set çektiğini ileri sürdü.