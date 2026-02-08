“Adanın en büyük pazarını açıyoruz”

Berivan BABAHAN

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2026 yılı içerisinde bitirmeyi hedefledikleri projelerle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu; adanın en büyük pazar yerini açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Sadıkoğlu, iki büyük projeden biri olan kapalı pazar alanının tamamlandığını 13 Şubat Pazar günü açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti. Diğer bir projenin ise pazar alanı ile aynı yerde yapılacak olan İskele Gençlik Merkezi ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve mayıs ayında merkezin açılışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Sadıkoğlu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ve dört kilometre uzunluğunda asfalt çalışmalarının ise neredeyse sonuna gelindiğini ve ekip olarak ilerleyen günlerde çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

“13 Şubat Cuma günü, adanın en büyük pazar yerini açıyoruz”

Sadıkoğlu 2026 yılı içerisinde bitirmeyi hedefledikleri iki büyük projeden biri olan, adanın en büyük pazar yeri projesini tamamladıklarını ve 13 Şubat Cuma günü açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti. Geçtiğimiz hafta cuma günü itibariyle pazar esnafının taşınma işlemlerinin başladığını belirten Sadıkoğlu, taşınma çalışmalarının da tamamlandığını söyledi. Sadıkoğlu, belediyenin ekip olarak gerekli tüm çalışmaları tamamladığını ve tamamen kapalı olacak şekilde bir pazar yeri inşa ettiklerini dile getirdi. Pazar alanında vatandaşların gerekli tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde organize olduklarının altını çizen Sadıkoğlu, “Özellikle sepet ve alışveriş arabalarıyla rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekler” ifadelerini kullandı. Sadıkoğlu, Çevre Dairesi’nin naylon poşetlerle ilgili aldığı önlemler çerçevesinde, pazar alanında vatandaşlara bez çantalar dağıtılacağını da sözlerine ekledi. Pazar alanının giriş ve çıkış bölümlerine elektronik tartıların da kurulduğunu belirten Sadıkoğlu, vatandaşların aldıkları ürün miktarını kontrol etme şansı bulacaklarını dile getirdi. Sadıkoğlu, alanda zabıta birimlerinin görev alacağını ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri büfelerin de kurulacağını belirtti. Başkan Sadıkoğlu ayrıca pazar yerinin açılışının henüz gerçekleşmemesine rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını da belirtti.

“Mayıs ayı içerisinde İskele Gençlik Merkezi’ni açmayı planlıyoruz”

Sadıkoğlu, pazar yeri ile aynı alan üzerinde bulunan, İskele Gençlik Merkezi Projesi bulunduğunu ve Mayıs ayı içerisinde açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Bölge gençlerinden gelen talepler doğrultusunda ilerlediğinin altını çizen Sadıkoğlu, “Biz genel anlamda bütün projelerimizi yaparken, gençlik merkezi konusunda da olduğu gibi; ‘yapalım olsun’ mantığıyla değil, bölgemizdeki gençlerle sürekli fikir alışverişi içerisindeyiz. Onlardan gelen talepler üzerine gençlik merkezi projemizde ilerliyor ve tamamen gençlerimizin istekleri doğrultusunda geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Sadıkoğlu, İskele bölgesi gençleri ile sık sık bir araya geldiklerinin altını çizerek, toplantılara katılım sağlayan gençlerin sayısının giderek arttığını belirtti. Başkan Hasan Sadıkoğlu, gençlerin kendisinden talepleri olduğunu söylerken “Gençlerimizin aidiyet duygusu, belediyemize olan yakınlıkları, bu kapının onlara açık olduğunu bilmeleri bizi çok mutlu ediyor. Mayıs ayından sonra da gençlerimizin talepleri doğrultusunda İskele Gençlik Merkezi Projemizin ikinci etap çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Sadıkoğlu ayrıca, merkeziyetçi yaklaşımdan uzaklaşarak köylere de ihtiyaçları doğrultusunda birçok yatırım yaptıklarını dile getirdi. Altı köyde park çalışmaları olduğunu belirten Sadıkoğlu, temmuz ayı içerisinde bu park alanlarının açılışlarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sadıkoğlu, bu proje üzerinde daha çalıştıklarını açıklarken, “Kuzey Denizimizin olduğu bölgeye de İskele Halk Plajında yaptığımız gibi, vatandaşlarımızın yararlanabileceği bir proje tasarladık. Bu projemizi de hayata geçirmek için ilerleyen zamanlarda adım atacağız” ifadelerini kullandı.

“Artan nüfusa karşılık devlet katkısının da artacağı inancındayım”

Sadıkoğlu, İskele bölgesindeki yapılaşma ve beraberinde gelen nüfus artışına da dikkat çekti. Özellikle Long Beach olarak bilinen bölgelerde çok ciddi anlamda bir yapılaşma gerçekleştiğini söyleyen Sadıkoğlu, bununla beraber oluşan nüfus yoğunluğunun güncel rakamla sadece o bölgede 17 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Sadıkoğlu, “Son sayım 2011 yılında yapıldı ve o zaman yapılan sayımda, İskele’nin nüfusu 12 bin 154 idi. Fakat şu an sadece yoğunlaşmanın olduğu Long Beach bölgesinde 17 bin civarında insanın yaşam sürdüğü düşünülüyor. Neredeyse şu an mevcut nüfusun toplam dört katı nüfusa sahip olduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sadıkoğlu, mekânsal araştırma ile ilgili bir sistem çalışması olduğunu ve belediyelerin de bu çalışmaya katkı verdiğini ve çalışma tamamlandığında net nüfusun ortaya çıkabileceğini belirtti. Çalışma sonunda ise belirlenen nüfus sonucunda devlet katkısının da artacağına inandığını ifade eden Sadıkoğlu, “Devlet katkısının da artan nüfusa göre yatırılacağı inancındayım” dedi. Sadıkoğlu, nüfus artışının çalışmalarını olumsuz etkilemediğini belirterek, “Belediyemiz kendi içerisinde bu kurumsal yapısını kurdu ve burada alt yapı, kanalizasyon da dahil tüm sıkıntılara ciddi anlamda müdahale edebiliyoruz. Diğer şehirlere oranla daha az sıkıntı yaşadığımızı da söyleyebilirim” diye konuştu.

“4 kilometrelik asfalt yolumuzun ihalesine çıkıldı”

Sadıkoğlu, İskele bölgesi Bahçeler Yolu ile bağlantılı olan yaklaşık 4 km’lik asfalt projesinin ihalesine çıkıldığını ve pazartesi günü çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Ayrıca İskele’ye bağlı tüm köylerde ve Long Beach bölgesinde asfalt düzenleme ve yamalama çalışmalarının olduğunu belirten Sadıkoğlu, bu proje kapsamında da 1 ay içerisinde ihaleye çıkılacağını ifade etti. Sadıkoğlu, “Son dönemlerde yağan yoğun yağmurlarla beraber, Long Beach bölgesindeki yapılaşma ile alakalı olarak ciddi anlamda su birikintileri meydana geldi. Önümüzdeki hafta özellikle o bölgede yağmur suyu drenaj çalışmalarımıza başlıyoruz ve beraberinde asfaltlama çalışmalarına da başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sosyal alan ihtiyacına da değinen Sadıkoğlu, “Tüm imkânlarımızla kamusal alanlarımızı korumaya, sahiplenmeye çalışan bir belediye anlayışı içerisindeyiz. Şu an sadece kendi ülkemizin değil yurt dışından gelen kişilerin de ilgi odağı olan İskele Belediyesi Halk Plajımız gibi diğer yerlerimizde de bu tür rekreasyon alanları yaratmaya çalışıyoruz. İnsanların ailesi ile gidip güzel zamanlar geçirebileceği, ekonomik anlamda da insanlarımızı zorlanmadan zaman geçirebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz ve bunlarla ilgili de halkımızdan olumlu dönüşler alıyoruz” dedi.