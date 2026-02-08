Erhürman New York’ta Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmeleri görüşmek için New York’a gidecek.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York’a gidecek.
Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelere ilişkin olarak BM Genel Sekreteri ile görüş alışverişinde bulunacak.
Görüşme 11 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek.
